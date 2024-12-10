مسلحون يخطفون 50 شخصاً في نيجيريا

مايدوجوري (وكالات)

أعلنت الشرطة وسكان أن مجموعة مسلحة، خطفت أكثر من 50 امرأة وطفلاً في هجوم على قرية كاكين داوا في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.

وقالت شرطة ولاية زامفارا إن الحادث وقع الأحد الماضي، وجرى نشر قوات أمن إضافية في المنطقة، فيما أوضح سكان أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق وانتقلوا من منزل إلى آخر لخطف السكان.

وقال حسن ياو، الذي نجا من الهجوم لكن تم خطف شقيقته الصغرى «أدركنا لاحقاً أنهم خطفوا أكثر من 50 امرأة بينهن نساء متزوجات وفتيات»، مضيفاً «نناشد الحكومة الاتحادية وإدارة ولاية زامفارا أن تعزز أعداد الجنود وأفراد الأمن للتصدي لقطاع الطرق».