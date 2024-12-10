الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسلحون يخطفون 50 شخصاً في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
11 ديسمبر 2024 01:15

مايدوجوري (وكالات) 

أخبار ذات صلة
27 قتيلاً بغرق عبّارة نهرية وسط نيجيريا
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»

أعلنت الشرطة وسكان أن مجموعة مسلحة، خطفت أكثر من 50 امرأة وطفلاً في هجوم على قرية كاكين داوا في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.
وقالت شرطة ولاية زامفارا إن الحادث وقع الأحد الماضي، وجرى نشر قوات أمن إضافية في المنطقة، فيما أوضح سكان أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق وانتقلوا من منزل إلى آخر لخطف السكان.
وقال حسن ياو، الذي نجا من الهجوم لكن تم خطف شقيقته الصغرى «أدركنا لاحقاً أنهم خطفوا أكثر من 50 امرأة بينهن نساء متزوجات وفتيات»، مضيفاً «نناشد الحكومة الاتحادية وإدارة ولاية زامفارا أن تعزز أعداد الجنود وأفراد الأمن للتصدي لقطاع الطرق».

نيجيريا
الشرطة النيجيرية
هجوم مسلح
مايدوجوري
آخر الأخبار
سعي إماراتي متواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم طروداً إغاثية للأيتام في جنوب غزة
11 ديسمبر 2024
سوريون ينتظرون عند معبر حدودي لدخول البلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تركيا ترفع القدرة الاستيعابية لمعابرها الحدودية مع سوريا
11 ديسمبر 2024
فلسطينية تطعم طفلها وسط أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل في مخيم مؤقت للنازحين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حجم معاناة غزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان
11 ديسمبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تهدم 26 منزلاً في الضفة
11 ديسمبر 2024
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
الأخبار العالمية
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
11 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©