بولندا تتوقع بدء محادثات السلام في أوكرانيا «هذا الشتاء»

وارسو (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمس أن مفاوضات السلام في أوكرانيا «قد تبدأ» هذا الشتاء، في حين تتولى وارسو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير.

وأشار توسك إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس، وسيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً في بولندا.

وأوضح للصحافيين «ستكون رئاستنا مسؤولة بشكل مشترك، من بين أمور أخرى، عما سيكون عليه المشهد السياسي، وعن الوضع الذي قد يكون عليه خلال المفاوضات بشأن السلام التي ما زالت تدور حولها علامات استفهام وقد تبدأ في شتاء هذا العام.

وصرّح دونالد توسك أنه ستتسنّى له الفرصة لمناقشة المسألة مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي، معلنا أيضا عن الزيارة المرتقبة لوارسو لكلّ من رئيس المحافظين الألمان فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال إن «فريدريش ميرتس سيطلعني على محادثاته في كييف»، مضيفاً أن”الرئيس ماكرون سيكون في ضيافتنا بعد غدٍ كي يبلغنا بمآل المناقشات التي جرت في باريس مع ترامب وزيلنسكي خلال لقاء وصفه توسك بالقصير لكن المهم.

وكشف رئيس الوزراء البولندي أيضاً عن أنه على اتصال وثيق بالحلفاء في منطقة اسكندينافيا وبحر البلطيق الذين يعدّون بولندا والرئاسة البولندية رأس الحربة لهذا المجهود المقبل الذي آمل أن يفضي إلى السلام.