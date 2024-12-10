الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بولندا تتوقع بدء محادثات السلام في أوكرانيا «هذا الشتاء»

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (أرشيفية)
11 ديسمبر 2024 01:15

وارسو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
تركيا ترفع القدرة الاستيعابية لمعابرها الحدودية مع سوريا
فرنسا تعلن مغادرة قواتها في تشاد

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمس أن مفاوضات السلام في أوكرانيا «قد تبدأ» هذا الشتاء، في حين تتولى وارسو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير.
وأشار توسك إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس، وسيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً في بولندا.
وأوضح للصحافيين «ستكون رئاستنا مسؤولة بشكل مشترك، من بين أمور أخرى، عما سيكون عليه المشهد السياسي، وعن الوضع الذي قد يكون عليه خلال المفاوضات بشأن السلام التي ما زالت تدور حولها علامات استفهام وقد تبدأ في شتاء هذا العام.
وصرّح دونالد توسك أنه ستتسنّى له الفرصة لمناقشة المسألة مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي، معلنا أيضا عن الزيارة المرتقبة لوارسو لكلّ من رئيس المحافظين الألمان فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال إن «فريدريش ميرتس سيطلعني على محادثاته في كييف»، مضيفاً أن”الرئيس ماكرون سيكون في ضيافتنا بعد غدٍ كي يبلغنا بمآل المناقشات التي جرت في باريس مع ترامب وزيلنسكي خلال لقاء وصفه توسك بالقصير لكن المهم.
وكشف رئيس الوزراء البولندي أيضاً عن أنه على اتصال وثيق بالحلفاء في منطقة اسكندينافيا وبحر البلطيق الذين يعدّون بولندا والرئاسة البولندية رأس الحربة لهذا المجهود المقبل الذي آمل أن يفضي إلى السلام.

بولندا
دونالد توسك
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
فولوديمير زيلينسكي
إيمانويل ماكرون
فرنسا
آخر الأخبار
سعي إماراتي متواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم طروداً إغاثية للأيتام في جنوب غزة
11 ديسمبر 2024
سوريون ينتظرون عند معبر حدودي لدخول البلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تركيا ترفع القدرة الاستيعابية لمعابرها الحدودية مع سوريا
11 ديسمبر 2024
فلسطينية تطعم طفلها وسط أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل في مخيم مؤقت للنازحين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حجم معاناة غزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان
11 ديسمبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تهدم 26 منزلاً في الضفة
11 ديسمبر 2024
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
الأخبار العالمية
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
11 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©