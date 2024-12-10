مقتل 104 صحافيين في 2024 أكثر من نصفهم في غزة

بروكسل (الاتحاد)

أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين، في تقرير نشر، أمس، أنّ عام 2024 قُتل خلاله 104 صحافيين حول العالم، أكثر من نصفهم في قطاع غزة. وبعدما أحصى الاتحاد الدولي للصحافيين مقتل 129 صحافياً في 2023، قال أنتوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد ومقرّه بروكسل، إنّ «سنة 2024 تُعتبر إحدى أسوأ السنوات» بالنسبة للإعلاميين، وندّد بيلانجيه بـ «المجزرة التي تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع». وبحسب الاتحاد فقد قُتل 55 إعلامياً فلسطينيا في 2024.

وقال الاتحاد في تقريره إنّه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، وصل عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا إلى ما لا يقل عن 138 صحافياً، مما يجعل هذه المنطقة واحدة من أخطر المناطق في تاريخ الصحافة الحديثة. وتعليقاً على هذه الأرقام، قال بيلانجيه: إنّه في غزة يتم استهداف الصحافيين عمداً، بينما يُقتل آخرون بسبب أعمال حربية.