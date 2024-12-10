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نتنياهو يهاجم الإعلام أثناء محاكمته

نتنياهو يهاجم الإعلام أثناء محاكمته
11 ديسمبر 2024 01:15

عواصم (وكالات)

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أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأقواله أمام محكمة في تل أبيب، أمس، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وقال إنه مستهدف من الإعلام بسبب سياساته الأمنية المتشددة.
وهاجم نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب ما وصفه بموقفها اليساري، واتهم الصحفيين باستهدافه لسنوات لأن سياساته لا تتفق مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقال نتنياهو للقضاة الثلاثة المعنيين بالقضية: «انتظرت ثماني سنوات حتى هذه اللحظة كي أقول الحقيقة، لكن أنا أيضاً رئيس وزراء، أقود البلاد في حرب على سبع جبهات، وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين».
ويتهم ممثلو الادعاء نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية قيمتها 1.8 مليار شيقل «حوالي 500 مليون دولار» لشركة بيزك تيليكوم إسرائيل مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق. ونفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته، ووقف داخل منصة الشهود ولم يجلس طوال فترة إدلائه بأقواله في الصباح، وقال: «لو كنت أريد تغطية جيدة، كل ما كان علي فعله هو الإشارة إلى حل الدولتين، لو كنت قد تحركت خطوتين إلى اليسار لحظيت بالإشادة». وصور نفسه في إجابات مطولة على أنه مدافع قوي عن أمن إسرائيل، وأنه يقاوم ضغوطا من قوى دولية ووسائل إعلام محلية معادية.

بنيامين نتنياهو
إسرائيل
تل أبيب
محكمة
حزب الليكود
فلسطين
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