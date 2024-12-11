الملاريا وراء الحالات المشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الملاريا هي السبب وراء العديد من الحالات المرضية التي سجلت مؤخراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة و31 وفاة منذ أكتوبر في منطقة بانزي النائية التي تقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة كينشاسا، ما أثار القلق بشأن احتمال وجود مرض جديد.





وأظهرت الاختبارات الأولية وجود الملاريا في 10 من أصل 12 عينة طبية من المرضى، ما خفف المخاوف من أن يكون السبب وراء زيادة الحالات هناك، مرضاً غامضاً يعرف محلياً باسم "المرض إكس".





وأوضح المتخصص في منظمة الصحة العالمية، عبد الرحمن محمد، من جنيف، أن عدد الحالات يتماشى مع ما يتوقع عادة في هذه الفترة من السنة، خاصة مع موسم الأمطار المستمر في المنطقة؛ حيث أن معظم المتأثرين هم من الأطفال الصغار دون سن الخامسة.





ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر سوء التغذية في المنطقة أيضاً مصدر قلق كبير، لأنه يمكن أن يجعل الإصابات أكثر خطورة.