البرلمان العربي: القضية الفلسطينية في قمة أولوياتنا

أكد معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستظل دائما قضيتنا الأولى والمركزية وفي قمة أولويات البرلمان العربي، مشددا على أن البرلمان لن يتوانى عن بذل أي جهد يساعد الأشقاء الفلسطينيين، في حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإجتماع الأول للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال إن البرلمان العربي يتابع بشكل دائم ومستمر وعلى مدار اليوم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقًا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ليست فقط قضية أرض بل هي بداخلنا تتجاوز حدود الأرض.

وجدد التأكيد على أن البرلمان العربي سيظل داعمًا بكل قوة لكافة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول العربية لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعادلة.

ودعا اليماحي كافة المؤسسات والجهات الدولية المانحة إلى سرعة تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم التي يواجهها بشكل يومي.