الأمم المتحدة تطلق نداء لتوفير 4.07 مليار دولار لدعم غزة والضفة

أطلقت الأمم المتحدة اليوم ، نداءا إنسانيا عاجلا دعت فيه لحشد 4.07 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لنحو 3 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2025.

وأكد بيان أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن الاحتياجات تفاقمت بشدة نتيجة لتداعيات العمليات العسكرية المكثفة والمتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة والقيود المفروضة على قدرة الوكالات الإنسانية على إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين.

ولفت إلى أن تقديرات الأمم المتحدة وشركاؤها للاحتياجات الفعلية للشعب الفلسطيني تبلغ 6 مليارات دولار، وهي أكبر بكثير من المبلغ الذي تم الإعلان عنه في إطار الإعلان العاجل.