البابا فرانسيس يدعو للاحترام المتبادل بين الأديان في سوريا

الفاتيكان (وكالات)

دعا البابا فرانسيس، أمس، إلى الاحترام المتبادل بين الأديان في سوريا. وقال البابا، خلال الجلسة الأسبوعية العامة في ساحة القديس بطرس: «أصلي من أجل أن يعيش الشعب السوري في سلام وأمن في أرضه وأن تسير الديانات المختلفة معاً في صداقة واحترام متبادل من أجل خير تلك الأمة التي عانت سنوات طويلة من الحرب».

كما دعا إلى إيجاد حل سياسي يمكن أن يعزز بشكل مسؤول استقرار البلاد ووحدتها بعيداً عن الصراعات والانقسامات. وكان البابا قد ندد بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري في مناسبات مختلفة على مر السنين.