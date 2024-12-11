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تحذيرات من انتشار مخلفات الحرب في شمال غرب سوريا

أرشيفية
12 ديسمبر 2024 01:26

دمشق (الاتحاد)

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حذر الدفاع المدني السوري، أمس، من انتشار مخلفات الحرب، في مناطق شمال غربي البلاد.
وقال الدفاع المدني: «تنتشر القنابل العنقودية ومخلفات الحرب بكثرة في مناطق شمال غربي سوريا». وأضاف «تعمل فرقنا على مسح تلك المناطق، وإزالة الذخائر غير المنفجرة منها لحماية المدنيين». وأشار إلى أن فرقه وثقت مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، منذ 27 نوفمبر الماضي، وحتى 10 ديسمبر الجاري. كما حذر السوريين من مخاطر مخلفات الحرب والألغام، ودعا إلى عدم الاقتراب من الأجسام الغريبة والذخائر غير المنفجرة، والمواقع العسكرية والمناطق التي شهدت اشتباكات في الأيام الأخيرة، وحقول الألغام، وإبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عن أي جسم غريب، دون الاقتراب منه أو لمسه وتحريكه.

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