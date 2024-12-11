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«اليونيفيل» تدخل بلدة الخيام تمهيداً لدخول الجيش اللبناني

دورية لقوات اليونيفيل في سهل الخيام جنوب لبنان (أرشيفية)
12 ديسمبر 2024 01:27

بيروت (الاتحاد)

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دخل عناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إلى بلدة الخيام الحدودية، تمهيداً لدخول الجيش اللبناني إلى حيين فيها، في الوقت الذي جدد فيه الجيش الإسرائيلي تحذيراته إلى سكان الجنوب، من الانتقال إلى عدد من القرى الحدودية حتى إشعار آخر.
ودخلت قوة من «اليونيفيل» إلى بلدة الخيام الحدودية، للتأكد من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الحيين الغربي والشمالي بها، تمهيداً لدخول الجيش اللبناني إليهما، وذلك وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وعثرت القوات الأممية على جثة شخص في محيط منزله عند المدخل الشمالي للخيام، ونقل الصليب الأحمر الجثمان إلى مستشفى مرجعيون، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ووجه الجيش الإسرائيلي، أمس، بياناً إلى سكان جنوبي لبنان، قائلاً: «حتى إشعار آخر، يحظر عليكم الانتقال جنوباً إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري».

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