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تحطم طائرة صغيرة في ولاية تكساس الأميركية

تحطم طائرة (أرشيفية)
12 ديسمبر 2024 07:43

تحطمت طائرة صغيرة ثنائية المحرك على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية الأربعاء، وانشطرت إلى نصفين وتناثر حطامها على الطريق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز "بايبر بي إيه 31" وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متنها. ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور.

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وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الحادث.

وذكرت نائبة قائد شرطة فيكتوريا إيلين مويا إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة، ونقل شخص واحد إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى.

 

المصدر: وكالات
أميركا
تكساس
تحطم طائرة
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