الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية جديدة

من المقرر أن يخضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لعملية جراحية أخرى، حسبما قال أطباء في مستشفى سيريو ليبانيز.



وتهدف العملية الجراحية التي سيجريها الأطباء للولا إلى وقف النزيف المستمر على سطح المخ، وفقاً لتعريف جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو.



وخضع الرئيس يوم الثلاثاء لعملية جراحية لعلاج نزيف في الدماغ بعد تعرضه لمضاعفات ناتجة عن سقوطه في المنزل في أكتوبر.



وأخبر الأطباء الصحفيين بعد العملية أن لولا سيبقى في العناية المركزة لمدة 48 ساعة. لكن الأطباء قالوا يوم الأربعاء إنه سيخضع لعملية جراحية أخرى اليوم الخميس.