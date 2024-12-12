الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الصيني: مستعدون لتوطيد العلاقات مع روسيا

الرئيس الصيني يستقبل ميدفيديف
12 ديسمبر 2024 19:13

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، أن بكين مستعدّة لتوطيد علاقاتها مع روسيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
ويقوم ميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق أيضا، بجولة هذا الأسبوع في الصين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين.
وقال شي جين بينغ لميدفيديف إن "الصين مستعدّة للعمل مع روسيا لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية"، بحسب التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".
وأفاد المصدر عينه بأن الصين تأمل الاستفادة من "القوّة الدافعة للتعاون بين البلدين، بما يعود دوما بالنفع على البلدين وشعبيهما".
واضاف شي لميدفيديف، في قصر الشعب في العاصمة بكين، إنه ينبغي للصين وروسيا "تعزيز التواصل والتعاون في أطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وآلية التعاون لبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".

أخبار ذات صلة
ابتكار طابعة حيوية لعلاج الجروح غير القابلة للشفاء
تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمؤسسة الروسية لدعم الثقافة
المصدر: آ ف ب
شي جين بينغ
ديمتري ميدفيديف
الصين
روسيا
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
اليوم 19:44
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
علوم الدار
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
اليوم 18:54
ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن
الرياضة
ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن
اليوم 20:27
رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©