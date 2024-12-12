الرئيس الصيني: مستعدون لتوطيد العلاقات مع روسيا

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، أن بكين مستعدّة لتوطيد علاقاتها مع روسيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

ويقوم ميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق أيضا، بجولة هذا الأسبوع في الصين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين.

وقال شي جين بينغ لميدفيديف إن "الصين مستعدّة للعمل مع روسيا لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية"، بحسب التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".

وأفاد المصدر عينه بأن الصين تأمل الاستفادة من "القوّة الدافعة للتعاون بين البلدين، بما يعود دوما بالنفع على البلدين وشعبيهما".

واضاف شي لميدفيديف، في قصر الشعب في العاصمة بكين، إنه ينبغي للصين وروسيا "تعزيز التواصل والتعاون في أطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وآلية التعاون لبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".