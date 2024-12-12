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ترامب يعلّق على إطلاق أوكرانيا صواريخ نحو العمق الروسي

صاروخ "أتاكمز"
12 ديسمبر 2024 20:42

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة نشرت اليوم الخميس، عن معارضته "بشدة" إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية الصنع نحو العمق الروسي.
لكن ترامب أكد عدم تخليه عن أوكرانيا وعزمه على استخدام الدعم الأميركي لكييف كعامل ضغط من أجل التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة المستمرة من فبراير 2022.
وزودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر وتستطيع إصابة أهداف داخل روسيا.
وقال ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم" التي اختارته "شخصية العام": "أختلف بشدة مع إطلاق صواريخ لمسافة مئات الأميال داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟".
وأُجريت المقابلة قبل عيد الشكر وقبل أن يلتقي ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف ترامب "نحن فقط نصعّد هذه الحرب ونجعلها أسوأ".
وعند الإلحاح في سؤاله عن رأيه بموضوع دعم أوكرانيا، أجاب ترامب بأنه سيستخدم دعم واشنطن كوسيلة ضغط لإنهاء الأزمة.
وقال "أريد التوصل إلى اتفاق والطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي عدم التوقف" عن الدعم.

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المصدر: آ ف ب
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