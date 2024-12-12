انتشال جثث 9 مهاجرين وإنقاذ 27 آخرين قبالة سواحل تونس

تونس (الاتحاد)

أعلن الحرس الوطني التونسي، أمس، أن خفر السواحل انتشلوا جثث 9 مهاجرين قبالة سواحل تونس، في أحدث كارثة لقوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وبحسب شهادات 27 مهاجراً آخرين أنقذهم الحرس البحري التونسي، كان هناك 42 شخصاً على متن القارب الذي أبحر ليل الثلاثاء الأربعاء من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس، وفق المتحدث القضائي فريد بن جحا.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، انقلب قاربهم قبالة سواحل ولاية المهدية الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال صفاقس، قبل أن يرصدهم صياد ويبلغ السلطات.

وأضاف بن جحا أنه تم انتشال 9 جثث، وما زال 6 في عداد المفقودين، وأنقذ 27 مهاجراً، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، فيما تتواصل عمليات البحث.

صفاقس والمهدية من المناطق الرئيسية التي ينطلق منها المهاجرون التونسيون والأجانب في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط. وفي نهاية نوفمبر، قضى ثلاثة مهاجرين تونسيين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل المهدية. وفي نهاية أكتوبر، عثر على 15 جثة مجهولة الهوية قبالة سواحل المهدية. وقبلها بشهر، أنقذ الحرس البحري 36 مهاجراً، من بينهم 20 تونسياً و16 مصرياً، بعدما انجرف قاربهم المعطل نحو ولاية نابل في شرق البلاد.