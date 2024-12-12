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الحكومة السورية المؤقتة تجمد الدستور والبرلمان 3 أشهر

إطلالة عامة على مدينة دمشق (رويترز)
13 ديسمبر 2024 01:07

دمشق (الاتحاد، وكالات)

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أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، أمس، تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق: «قررنا خلال اجتماع لحكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستستمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».
وتابع: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، مشيراً إلى أولويات مرتبطة بـ «حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات».
وقال أرناؤوط: «لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات»، مؤكداً أن «هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات».
وأكد أرناؤوط: «نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا، لذلك الأمور المرتبطة بالحريات الدينية لا أعتقد أن هناك أي موقف منها، تبقى كما هي».
إلى ذلك، قال الائتلاف الوطني السوري إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد «حساسة جداً»، وإن المصالحة الوطنية الشاملة تقوم على إشراك مكونات الشعب كافة دون تمييز في عملية بناء الوطن.
جاء ذلك في تصريحات لعضو الهيئة السياسية للائتلاف أحمد بكورة، خلال لقائه بالعاصمة دمشق قيادات دينية ومجتمعية ودبلوماسية ومسؤولين سابقين في الحكومة السابقة، وفق بيان للائتلاف.
وأوضح البيان أن بكورة عقد اجتماعات عدة في دمشق لبحث سبل ضمان مشاركة جميع السوريين في بناء السلم الأهلي، وتعزيز التماسك المجتمعي في سوريا عامة ودمشق خاصة.
والتقى بكورة الفرق الكشفية الكنسية في دمشق، بحضور مطران الأرمن الكاثوليك جورج أسادوريان والموسنيور جورج باهي، وفريق من منظمة «وحدة المجالس المحلية».
وبحث الحضور «سبل تفعيل دور الفرق المحلية ولجان التنمية المجتمعية، وأهمية ‏مشاركة المكون المسيحي في بناء سوريا، وحفظ دور ومكان وحقوق كل المكونات السورية، وتعبئة الفراغ الموجود في هيكلية الدولة من كل أطياف المجتمع».
وفي اجتماعاته بدمشق، قال بكورة إن «المرحلة حساسة جداً، ويعمل الائتلاف الوطني على إدارتها بحذر ودقة، منعاً لأي محاولات للتأثير على العملية الانتقالية».
وشدد على أن الائتلاف الوطني يعمل كل ما يلزم لضمان تحقيق أهدافهم في دولة مدنية ديمقراطية للجميع.
وقال بكورة إن «جميع السوريين بحاجة إلى حياة كريمة ومستقرة وأجواء سلام بعد سنوات طويلة من الحرب».
وأضاف أن «المصالحة الوطنية الشاملة تقوم على إشراك مكونات الشعب السوري كافة دون تمييز في عملية بناء الوطن».

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