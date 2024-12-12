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الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من المعتقلين في سوريا

سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
13 ديسمبر 2024 01:07

دمشق، جنيف (الاتحاد، وكالات)

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دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمس، إلى الإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من الناس ما زالوا «معتقلين تعسفياً» في سوريا.
وقال بيدرسون في بيان «لا يزال عدد لا يحصى من الأطفال والنساء والرجال محتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز تحت سلطات مختلفة، ويجب إطلاق سراحهم على الفور».
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أميركي عُثر عليه أمس، في سوريا.
وقال بلينكن إنه ليس لديه أي معلومات محدثة بشأن الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا في عام 2012، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل للعثور عليه.

الأمم المتحدة
جير بيدرسون
غير بيدرسون
سوريا
الأزمة السورية
أنتوني بلينكن
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