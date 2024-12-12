واشنطن تؤكد استمرار قواتها في سوريا لمكافحة الإرهاب

واشنطن (وكالات)

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ميتش ميتشيل، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة وجودها العسكري في سوريا حتى نهاية إدارة الرئيس بايدن، بهدف منع تنظيم «داعش» من استغلال الفراغ الأمني والسياسي في المنطقة.

وأضاف ميتش ميتشيل، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» أمس، أن التطورات الأخيرة في سوريا، رغم الترحيب بها، تثير مخاوف كبيرة من عودة ظهور التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحوار بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يتركز على القضايا الأمنية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بمنع التنظيمات المتطرفة من إعادة بناء قوتها.

وأوضح المسؤول الأميركي، أن الإدارة الأميركية تواصل التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من أجل حماية المدنيين السوريين.

وأضاف أن واشنطن تدعم تشكيل حكومة سورية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتوفر الخدمات الأساسية لجميع المدنيين.