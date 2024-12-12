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الأردن: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم

منظر عام لساحة الأمويين وسط دمشق (أ ف ب)
13 ديسمبر 2024 01:07

عمّان (الاتحاد)

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قال ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس، إن على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على احترام بلاده لخياراتهم.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك من المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق بيان للديوان الملكي.
وأوضح البيان أن الملك عبد الله أكد للمستشار الألماني أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.
وشدد ملك الأردن على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها دون اعتراض أو تأخير.
وحذر العاهل الأردني من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والانتهاكات للمقدسات في القدس، وفق الديوان الملكي.
وبخصوص التطورات في لبنان، دعا عاهل الأردن إلى بذل مختلف الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.

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