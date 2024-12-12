الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتطلعان إلى تعاون وثيق

ستارمر يستقبل كوستا عند مدخل مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن
12 ديسمبر 2024 22:42

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس في العاصمة لندن، رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا، حيث تصدر جدول أعمال لقائهما ضمان تحقيق الاستقرار في سوريا.
تأتي أول زيارة لكوستا في وقت يسعى فيه الجانبان لإعادة ضبط العلاقات بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالا، في بيان مشترك، إنهما اتفقا "على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الشركاء المتشابهين في التفكير في زمن مضطرب بشكل متزايد في العالم".
وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أحدث التطورات في الشرق الأوسط، وفي ما يتعلق بسوريا "اتفقا على أهمية ضمان الانتقال السلمي نحو الاستقرار السياسي طويل الأمد".
ودعا كوستا رسميا، رئيس الوزراء البريطاني للمشاركة في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في فبراير يركز على التعاون الدفاعي.
كما بحث الزعيمان عقد قمة هي الأولى بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مطلع العام المقبل.
وأشار البيان إلى أنهما أعربا عن "التزامهما الثابت" بدعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر وبقدر ما هو مطلوب".
وأطلق حزب العمال بزعامة ستارمر، الذي تولى السلطة في يوليو الماضي، حملة "لإعادة ضبط" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل الحكومات المحافظة السابقة.
وزار ستارمر بروكسل في أكتوبر للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين واتفق الزعيمان على عقد محادثات بهدف تحسين العلاقات.
ويُنظر إلى الدفاع والأمن على أنهما مجالان يمكن للندن وبروكسل العمل فيهما بشكل أوثق، مع تطلع بريطانيا للوصول إلى برامج الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الأسلحة.
وشدد ستارمر، الذي صوت ضد خروج بريانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016، على أن إعادة ضبط العلاقات لا تعني عودة بريطانيا للتكتل، مستبعدا الانضمام مجددا للسوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

أخبار ذات صلة
ضم رومانيا وبلغاريا رسمياً إلى منطقة شنغن الأمنية
بولندا تتوقع بدء محادثات السلام في أوكرانيا «هذا الشتاء»
المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
بريطانيا
بريكست
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
اليوم 19:44
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
علوم الدار
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
اليوم 18:54
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا
اليوم 23:44
دورية لشرطة أبوظبي
علوم الدار
دعوة من شرطة أبوظبي لتوخي الحذر
اليوم 23:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©