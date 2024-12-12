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40 قتيلاً وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس (أرشيفية)
13 ديسمبر 2024 01:07

غزة (الاتحاد)

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قتل 40 فلسطينياً وأصيب عشرات، أمس، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل وعناصر تأمين مساعدات إنسانية في قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي بمقتل 15 فلسطينياً وإصابة نحو 30 بغارتين إسرائيليتين استهدفتا عناصر تأمين شاحنات مساعدات إنسانية غرب مدينتي رفح وخان يونس. وقال الدفاع المدني: «طواقمنا نقلت عدداً من الشهداء والمصابين إثر استهدافين منفصلين، الأول على طريق شارع بحر رفح، والآخر عند مفترق النصر في مواصي خان يونس».
ووسط القطاع، قتل 15 فلسطينياً وأصيب آخرون إثر قصف منزل يؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات.
أما بمدينة غزة، فأفاد مصدر طبي بارتفاع عدد الشهداء إلى 10، جراء قصف استهدف طوابق عليا في عمارة سكنية بشارع الجلاء.

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