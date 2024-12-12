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البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جندي أوكراني يقود دبابة في منطقة دونيتسك
13 ديسمبر 2024 00:37

أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، دون الكشف عن حجم ومحتويات الحزمة.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم حزم إضافية لأوكرانيا "حتى نهاية ولاية هذه الإدارة".
وذكرت واشنطن، قبل عشرة أيام، أنها سترسل لأوكرانيا صواريخ وذخائر وألغاما مضادة للأفراد وأسلحة أخرى بقيمة 725 مليون دولار أميركي.
ووفقا لمصدر مطلع، من المتوقع أن تبلغ قيمة الحزمة الجديدة، والتي تستند إلى سلطة السحب الرئاسية لنقل الأسلحة من المخزونات الأميركية، حوالي 500 مليون دولار أميركي وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ مدفعية خفيفة.
ولفت المصدر إلى أن كمية ومحتويات الحزمة كانت في حالة تغير مستمر حتى بعد ظهر الخميس.
وبعد الحزمة الجديدة، لا يزال حوالي 5.6 مليار دولار أميركي من سلطة السحب الرئاسية متاحة لبايدن دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

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المصدر: رويترز
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