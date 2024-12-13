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واشنطن تعلن عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
13 ديسمبر 2024 08:44

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار لدعم دفاعات البلاد .
وتتضمن الحزمة الجديدة أنظمة مضادة للمسيرات، وذخائر لمنصات إطلاق الصواريخ من طراز هيمارس، ومركبات مدرعة.
وقالت الوزارة في بيان لها: «الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة متحدة لضمان أن تمتلك أوكرانيا القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها» .
وأعلنت الحكومة الأميركية قبل أيام قليلة عن حزمة مساعدات بقيمة حوالي 988 مليون دولار. ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، تتزايد المخاوف في أوكرانيا بشأن التغيرات المحتملة في السياسة الأميركية. ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، ويخشى الكثيرون من أنه قد يقلل بشكل كبير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وتعمل الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من رئاسة بايدن على صرف جميع الأموال المعتمدة من قبل الكونجرس لأوكرانيا. وتحت قيادة بايدن، كانت الولايات المتحدة أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة.

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المصدر: د ب أ
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