رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون حريق فرانكلين في ماليبو

ساعد الطقس البارد وتراجع الرياح أمس الخميس في تسهيل مكافحة الحريق واسع النطاق الذي يؤثر على العديد من نجوم هوليوود في مدينة ماليبو الساحلية بولاية كاليفورنيا.

وقالت السلطات إنه تم احتواء حوالي 30% من الحريق الذي يطلق عليه "فرانكلين" بنجاح بفضل عملية إطفاء كبيرة.

وتم إخلاء العديد من المناطق منذ اندلاع النيران يوم الاثنين، لكن الآن تمكن بعض السكان في مناطق معينة من العودة إلى منازلهم.

ومن بين الذين فروا من منازلهم كانت المغنية شير، والممثلات جاين سيمور ومييرا سورفينو، بالإضافة إلى الممثلين مارك هاميل وديك فان دايك.

وكان الحريق الكبير، الذي لا يزال سبب اندلاعه مجهولاً، قد امتد في مرحلة ما على مساحة تزيد عن 1600 هكتاراً (16 كيلو متر مربع).

وشارك أكثر من 1700 من رجال الإطفاء في مكافحة النيران في بعض الأوقات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن تسعة مبان قد دمرت و ستة منازل أخرى تعرضت لأضرار.

ومع ذلك، قد يرتفع هذا الرقم، وفقاً لفرقة الإطفاء. يشار إلى أنه في نوفمبر 2018، دمر حريق اندلع حول ماليبو مناطق واسعة من الأراضي ودمر أكثر من 1500 منزل، بما في ذلك العديد من فيلات المشاهير.



