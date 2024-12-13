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ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى حضور حفل تنصيبه

ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى حضور حفل تنصيبه
13 ديسمبر 2024 10:50

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج إلى حضور حفل تنصيبه الشهر المقبل، مما يعد خطوة دبلوماسية رغم تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية.
وأكدت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، يوم الخميس أن ترامب دعا شي، لكنها قالت إنه "سيتم تحديد" ما إذا كان رئيس أكبر دولة منافسة اقتصاديا وعسكرياً للولايات المتحدة سيحضر أم لا.
ويقول خبراء إن شي من المرجح أن يعتبر الدعوة محفوفة بالمخاطر لدرجة لا تسمح بقبولها، وأن بادرة ترامب قد لا يكون لها تأثير يذكر على العلاقات متزايدة التنافس بين البلدين مع انتقال السلطة في البيت الأبيض.
وعند سؤاله في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الصينية يوم الخميس عن دعوة ترامب، رد المتحدث ماو نينج قائلا: "ليس لدي شيء أشاركه في الوقت الحالي".

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المصدر: د ب أ
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دونالد ترامب
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