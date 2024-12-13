الرئيس الألماني يواصل جولته الأفريقية

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته الأفريقية التي تستغرق أربعة أيام بزيارة جنوب أفريقيا. ويستهل شتاينماير زيارته اليوم الجمعة باجتماع مع الرئيس سيريل رامافوزا، ويعتزم بعد ذلك إجراء محادثات مع زعيم أكبر حزب معارض، التحالف الديمقراطي، جون ستينهاوزن، والذي تولى منصب وزير الزراعة في ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت الصيف الماضي.

وتعتبر جنوب أفريقيا أقوى قوة اقتصادية في القارة.

ومع حجم تجارة يتجاوز 20 مليار يورو، تعد جنوب أفريقيا الشريك الأكثر أهمية للشركات الألمانية في جنوب الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق لأسواق أخرى في القارة.

ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية، استثمرت أكثر من 600 شركة ألمانية أكثر من 6.2 مليار يورو في جنوب أفريقيا وتوظف ما يقرب من 100 ألف شخص.

وبحسب البيانات، نشأت العديد من الوظائف الإضافية بشكل غير مباشر عبر نشاط الشركات الألمانية. تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا هي العضو الأفريقي الوحيد في مجموعة الدول الصاعدة والصناعية العشرين الكبرى، وقد تولت للتو رئاستها.

ويهتم شتاينماير بالاطلاع على نهج الدولة في رئاسة المجموعة. وتعد جنوب أفريقيا أيضا أكبر مركز لتصنيع السيارات في القارة.

وتنتج فيها ثلاث شركات سيارات ألمانية، «بي إم دابليو» و«فولكس فاجن» و«دايملر». ويعتزم شتاينماير إلقاء نظرة على مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لشركة «بي إم دابليو» هناك.