ماكرون يعيّن رئيسا جديدا للوزراء

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات سياسية لإيجاد خلف لميشال بارنييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي). وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان "عين رئيس الجمهورية، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة".

وسيتولى بايرو مهمة صعبة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب ثقة في الجمعية الوطنية التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، ولإقرار ميزانية العام 2025.

وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف "لن يحصل حجب ثقة مبدئيا". وكانت أصوات هذا الحزب وأصوات نواب اليسار سمحت بالإطاحة بحكومة ميشال بارنييه الأسبوع الماضي.

أما حزب "فرنسا الأبية" اليساري، فقد أكد أنه لن يمنح الثقة لبايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار.

ويرأس بايرو، البالغ 73 عاما، حزب الحركة الديمقراطية، الوسطي الذي أسسه.

وأصبح بايرو بذلك رئيس الوزراء السادس في عهد إيمانويل ماكرون منذ العام 2017 والثامن والعشرين في ظل الجمهورية الخامسة.

وأمام بايرو مهمة كبيرة مع إعطاء الأولوية لإقرار ميزانية العام 2025.

وقد سقطت الحكومة السابقة بسبب مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي.