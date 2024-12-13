تحديث بشأن الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد عمليتين جراحيتين

غادر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، العناية المركزة اليوم الجمعة بعد تعافيه إثر عمليتين جراحيتين أُجريتا له هذا الأسبوع لوقف نزيف دماغي.

وأوضح الأطباء في مذكرة أن لولا، البالغ 79 عاما، موجود حاليا في "العناية شبه المركزة"، وأضافوا أن الزعيم اليساري "بكامل وعيه ويأكل بشكل طبيعي ويتجول في الممرات".

الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا

وأجرى الأطباء جراحة للرئيس البرازيلي امتدت لساعتين تقريبا يوم الثلاثاء لتصريف النزيف بين المخ والغشاء السحائي، والذي قالوا إنه مرتبط بسقوطه في منزله في أواخر أكتوبر الماضي.

وخضع لولا لجراحة ثانية، أمس الخميس، في الشريان السحائي الأوسط، بهدف تقليل خطر النزيف في المستقبل. وفي وقت لاحق، أزيل أنبوب تصريف من رأسه دون مضاعفات.