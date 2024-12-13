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رصد طائرات مسيّرة مجهولة فوق منشآت عسكرية في ألمانيا

منشأة صناعية في ألمانيا
13 ديسمبر 2024 23:12

أعلنت السلطات الألمانية أنها رصدت تحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق منشآت صناعية ومواقع عسكرية حساسة بينها قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية.
ولم تذكر الشرطة من تعتقد أنه أطلق هذه الطائرات.
وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية "في الأيام الأخيرة، رصد العديد من الطائرات المسيرة فوق بنى تحتية حيوية في ولاية راينلاند بالاتينات".
وأضاف أن الطائرات شوهدت للمرة الأولى فوق مصنع تابع لشركة "بي آيه أس في" الألمانية في لودفيغشافن يعد من أكبر مجمعات الصناعات الكيميائية في العالم.
وتابع "خلال هذا الأسبوع، تبع ذلك تحليق طائرات مسيرة فوق القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين".
وأشار المتحدث إلى أنه جرى رصد هذه الطائرات مساء وكانت "أكبر من طائرات الهواة التجارية المعتادة".
وشكلت الشرطة في راينلاند بالاتينات وحدة تحقيق خاصة للنظر في هذه الوقائع. وأكد المتحدث باسم الشرطة أنه "لا يوجد خطر ملموس على المنشآت المعنية".
ونقلت مجلة "دير شبيغل عن أجهزة الأمن أنه تم رصد طائرات مسيرة مجهولة فوق منشآت تابعة لشركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة.
وصرح مصدر مطلع أن طائرات مسيرة مشبوهة رصدت بالقرب من أكبر موقع لإنتاج الذخيرة تابع لشركة "راينميتال" في أونترلوس في ولاية ساكسونيا السفلى.
كما تم الإبلاغ عن طائرات مسيرة مجهولة الهوية في أغسطس فوق منطقة "بروينسبوتيل" الصناعية في ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية.
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في ذلك الوقت إن هذه الطائرات بالتأكيد "ليست هناك لمراقبة المناظر الطبيعية المحلية الجميلة، ولكن لأن هناك حديقة كيميائية ومنشأة تخزين للنفايات النووية في مكان قريب".

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المصدر: وكالات
ألمانيا
طائرات مسيرة
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