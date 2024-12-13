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الجامعة العربية تدين التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا

سيارات عسكرية إسرائيلية عند معبر القنيطرة الذي يربط بين مرتفعات الجولان وسوريا (رويترز)
14 ديسمبر 2024 01:42

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بأن مجلس الجامعة العربية دان توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها. وجاء في بيان للوزارة أن «مجلس الجامعة اجتمع، الخميس، لصياغة موقف عربي موحد ضد احتلال إسرائيل لأراض إضافية في مرتفعات الجولان السورية».
وأكد مجلس الجامعة العربية أن «اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل ما زال سارياً ولم يتأثر بالتغيير السياسي في سوريا»، ودان الغارات الإسرائيلية المستمرة على مواقع مدنية وعسكرية سورية.
وكلف مجلس الجامعة المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك بالتحرك لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية. وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الجولان السوري.
وفي السياق، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، لجيشه بالاستعداد للبقاء على قمة «جبل الشيخ» في المنطقة العازلة مع سوريا خلال فصل الشتاء. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس «أصدر أمراً للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ خلال الشتاء». ونقلت عن كاتس قوله في بيان: «نظراً لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ» التي يبلغ ارتفاعها 2800 متر، وتطل على العاصمة السورية دمشق.

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