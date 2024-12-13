السبت 14 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كندا تهدد برد قوي إذا فرضت أميركا رسوما جمركية

كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية
13 ديسمبر 2024 23:54

قالت كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية، اليوم الجمعة، إن بلادها سترد بقوة إذا فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رسوما جمركية على الصادرات الكندية.
وأضافت فريلاند، في مؤتمر صحفي "سيكون الرد الكندي قويا حتما. أنا واثقة من أنه سيكون فعالا".
كان الرئيس الأميركي المنتخب قد هدد، خلال حملته الانتخابية، بفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقفا تدفق المهاجرين. 
وأعلن رئيس وزراء الكند جاستن ترودو، قبل أيام، أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر ترامب على فرض رسوم جمركية على صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى حضور حفل تنصيبه
البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
المصدر: وكالات
كندا
كريستيا فريلاند
رسوم جمركية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية
الأخبار العالمية
كندا تهدد برد قوي إذا فرضت أميركا رسوما جمركية
اليوم 23:54
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي 2025
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي 2025
اليوم 23:35
منشأة صناعية في ألمانيا
الأخبار العالمية
رصد طائرات مسيّرة مجهولة فوق منشآت عسكرية في ألمانيا
اليوم 23:12
حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي
حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©