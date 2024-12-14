أوكرانيا تهاجم موقعا نفطيا في الأراضي الروسية

قالت أوكرانيا، اليوم السبت، إنها قصفت منشأة نفطية في منطقة "أوريول" (غرب) الروسية، ليل الجمعة السبت، ما أدى إلى اشتعال حريق، فيما أكدت السلطات المحلية وقوع "هجوم ضخم بمسيرّات".

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، أن القوات الأوكرانية هاجمت هذا الموقع في منطقة "ستالنوي كون" في منطقة "أوريول" على مسافة نحو 165 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وأضافت "هذه إحدى أكبر منشآت النفط في ضواحي أوريول".

وتظهر صور، قيل إنها للهجوم ونشرتها وسائل إعلام روسية، أعمدة من الدخان تتصاعد جراء حريق خلال الليل.

من جهته، أكّد أندري كليتشكوف حاكم المنطقة، على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، أن النيران اشتعلت بالوقود في مرفق "للبنية التحتية" بعد "هجوم ضخم بطائرات مسيّرة".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 مسيّرة معادية، وتمت السيطرة على الحريق.

وأضاف أن الهجوم لم يخلّف إصابات.