طائرات مسيرة غامضة تثير القلق في الولايات المتحدة

أثار رصد مجموعة من الطائرات المسيرة المجهولة في منطقة نيويورك ونيوجيرسي، قلق السكان والسياسيين المحليين والوطنيين ودفع السلطات إلى إجراء تحقيقات.

ورصدت هذه المسيرات فوق مواقع حساسة.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إن المسيرات الغامضة، التي رصدت ايضا في أجزاء أخرى من منطقة وسط الأطلسي، يجب أن "يتم إسقاطها إذا لزم الأمر"، رغم أنه لا يزال غير واضح من يملكها.

وقال عضو الكونجرس الأميركي ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت إن "علينا القيام بتحليل استخباراتي عاجل وإخراجها من السماء، خاصة إذا كانت تحلق فوق المطارات أو القواعد العسكرية".

وأضاف أن هناك مخاوف من أن المسيرات قد تشارك الأجواء مع الطائرات التجارية.

ردا على هذه المطالب، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي إن مراجعة التقارير عن رصد مسيرات أظهرت أن العديد منها في الواقع طائرات مأهولة تحلق بشكل قانوني.

وأكد كيربي أنه لم يتم رصد أي مسيرات في أي منطقة جوية محظورة، وأن خفر السواحل الأميركي لم يعثر على أي دليل على تورط أجنبي من السفن الساحلية.

وكتبت كاث هوتشيل حاكمة نيويورك، على موقع "اكس": "نعرف أن سكان نيويورك رصدوا مسيرات في الجو هذا الأسبوع ونحن نقوم بالتحقيق... في هذا الوقت، لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي".

وقالت هوتشيل إن مكتبها يقوم، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزارة الأمن الداخلي "لحماية سكان نيويورك".

وفي رسالة أرسلت إلى هذين المكتبين الاتحاديين بالإضافة إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي تشرف على الحركة الجوية في الولايات المتحدة، طالب عضوا مجلس الشيوخ عن نيويورك تشاك شومر، زعيم الأغلبية وكيرستن جيليبراند وعضوا مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر وأندرو كيم، بإحاطة حول نشاط المسيرات. وجاء في الرسالة "منذ أواخر نوفمبر، أبلغ سكان في منطقة مدينة نيويورك وشمال نيوجيرسي عن عدة حوادث لظهور طائرات مسيرة في الليل، مما أثار قلق السكان وسلطات إنفاذ القانون المحلية".

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