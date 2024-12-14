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القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يدلي بأول تصريح

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك-سو، القائم بأعمال رئيس البلاد يلقي أول خطاب
14 ديسمبر 2024 17:41

أدلى رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية هان دوك-سو، القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، بأول تصريح بعد أن أقر البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول.
وتعهد هان بتسيير شؤون البلاد على الوجه الأكمل. وأضاف، في خطاب إلى الأمة، أن الحكومة بكامل أعضائها ستعمل جاهدة للحفاظ على الثقة التي بُنيت الشركاء.
وأصدر هان تعليمات للجيش بتعزيز وضعية الاستعداد الأمني، لمنع كوريا الشمالية من إطلاق أعمال استفزازية.
كما أصدر هان تعليمات لوزير الخارجية جو تيه-يول بإخطار الدول الأخرى أن السياسات الخارجية الرئيسية لكوريا الجنوبية لم تتغير.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، طلب هان من وزير المالية تشوي سانج-موك العمل على تقليل الآثار السلبية المحتملة للوضع الحالي على الاقتصاد.
يشار إلى أن السلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية تتركز في يد الرئيس، ويقود رئيس الوزراء البلاد حال عدم قدرة رئيس البلاد على ممارسة صلاحياته.
وهان مسؤول يتمتع بخبرة طويلة في شؤون الدولة، وقد شغل في الماضي سلسلة من المناصب الحكومية العليا، وكان سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة، وشغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2008.
وصوت نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، بالموافقة على مقترح عزل الرئيس يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري.
وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا. ومن المقرر أن يتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية. وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أم ستعيد له صلاحياته. وحال عزل الرئيس، يتعين إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما.

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المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
قائم بأعمال الرئيس
هان دوك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية
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