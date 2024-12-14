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قتلى إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة اليونان

مهاجرون على متن قارب (أرشيفية)
14 ديسمبر 2024 18:22

قضى خمسة مهاجرين، اليوم السبت، إثر غرق زورقهم قبالة سواحل جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفق ما أعلن خفر السواحل اليونانيون.
وكشف خفر السواحل عن إنقاذ نحو 39 شخصا، فيما تتواصل أعمال البحث عن ناجين محتملين.
وأفادت قناة "ايه ار تي نيوز" بأن الزورق غرق على مسافة 12 ميلا بحريا جنوب غرب الجزيرة.
وأطلقت عملية بحث واسعة في البحر في جنوب جزيرة "غافدوس" جنوب كريت، إثر غرق الزورق بعيد منتصف الليل، وفق ما كشف خفر السواحل.
وعثر على الجثّة الأولى صباح السبت.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رجلا يعاني مضاعفات الغرق نقل بالمروحية إلى مستشفى في مدينة "خانيا" وأدخل العناية المكثّفة.
وبعد ظهر السبت، أفاد خفر السواحل بأن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة.
شهدت اليونان هذه السنة ارتفاعا بنسبة 25% في عدد الأشخاص الفارين من الحروب والفقر، وبلغت النسبة 30% في جزيرة رودس وفي جنوب شرق بحر إيجه، بحسب وزارة الهجرة.
ووقعت حوادث غرق مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة يعود آخرها إلى مطلع نوفمبر عندما قضى أربعة أشخاص قرب رودس.
وفي أواخر أكتوبر، قضى شخصان قرب جزيرة ساموس وقبل بضعة أيام، قضى أربعة، من بينهم طفلان، قرب جزيرة كوس.

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المصدر: وكالات
مهاجرون
غرق قارب
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