شولتس يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إلى التوصل لحل سلمي ينهي الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وخلال مشاركته في اجتماع ممثلي حزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية براندنبورج، قال شولتس إن "أوكرانيا ليست دولة تابعة تفتقر إلى القدرة على الدفاع عن نفسها، بل هي بلد اختار التوجه نحو أوروبا، وبلد يتمتع بديمقراطية قوية وجيش قوي جدا مجهز بأسلحة غربية".

ورأى المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني أنه حان الوقت لإيجاد حل للأزمة التي بدأـ في فبراير 2022.

وأردف: "أوكرانيا ستبقى وستعيش وستكون قوية، ويجب أن يكون هناك سلام ينهي القتل".

في الوقت نفسه، أكد شولتس مجددا رفضه تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وقال: "سيكون من الخطأ القول إننا نريد أن يتم خوض الحرب الآن بطريقة تجعل الأسلحة التي قدمناها تتوغل إلى عمق المناطق الخلفية (في الأراضي الروسية)"، مضيفا "لذلك، أقول هنا على نحو واضح إنني لن أفعل ذلك".

واستطرد "علينا الآن أن نعمل على الحفاظ على سيادة أوكرانيا وأن يتوقف القتل في مرحلة ما".

ورأى شولتس أن مسألة تمويل المساعدات المستقبلية لأوكرانيا وفي الوقت نفسه تمويل الاستثمارات الاجتماعية تعد حاسمة بالنسبة للانتخابات البرلمانية. وقال "علينا أن نقرر أخيرا ما إذا كان دعم أوكرانيا، وما نقوم به لتعزيز أمن بلدنا، يعني أننا لا نملك ما يكفي من المال للطرق، والسكك الحديدية، والإسكان، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية"، وتابع "لا يجب أن يكون الأمر اختيارا بين هذا وذاك وفقا لصيغة إما..أو. بل علينا أن ننجز الأمرين معا. ستدور الانتخابات المقبلة حول هذا الأمر بالتحديد".

ويعتزم شولتس طرح مسألة الثقة في حكومته على البرلمان بعد غد الاثنين. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل في حال خسارة الثقة.