الرئيس الأرجنتيني يحصل على الجنسية الإيطالية

منحت الحكومة الإيطالية جنسيتها للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف اليوم السبت.

ويحق لميلي الحصول على الجنسية بسبب أسلافه الإيطاليين.

وصل ميلي إلى العاصمة روما للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمشاركة في مهرجان ينظمه حزبها اليميني "إخوة إيطاليا".

وعلاقة الرئيس الأرجنتيني وثيقة بميلوني، وقدم لها الشهر الماضي تمثالا صغيرا لنفسه وهو يمسك بمنشار كهربائي، في إشارة إلى حركة اشتهر بها أثناء حملته للانتخابات الرئاسية.

وحصلت كارينا، شقيقة ميلي أيضا على الجنسية الإيطالية، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" التي قالت إن الطلبين تم تسريعهما من قبل روما.