أوكرانيا تستبدل قائد عملياتها في دونيتسك

قال مسؤول عسكري، اليوم السبت، إن القيادة العسكرية الأوكرانية استبدلت القائد العسكري المشرف على الدفاعات في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تحقق القوات الروسية تقدما سريعا.

وقال المسؤول في هيئة الأركان العامة إن الجنرال أوليكساندر تارنافسكي، البالغ 54 عاما، عُين رئيسا للمجموعة العملياتية والتكتيكية في دونيتسك محل الجنرال أوليكساندر لوتسينكو.

وانتقد مدونون عسكريون أوكرانيون وبعض النواب في البرلمان، لوتسينكو لفشله في وقف تقدم القوات الروسية نحو مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية.

يأتي تعيين قائد عسكري جديد مع وجود معارك حول بوكروفسك، وهي مركز لوجستي رئيسي للجيش الأوكراني والمدنيين في منطقة دونيتسك، في مرحلة حرجة من الأزمة.