عواصف ثلجية تضرب ولايات أميركية

جعلت عاصفة ثلجية كبيرة ظروف قيادة السيارات خطيرة في أنحاء من ولايتي أيوا ونبراسكا في الولايات المتحدة وأدت إلى إغلاق "الطريق 80" بين ولايات عدة بعدما انزلقت العديد من السيارات والشاحنات لتخرج من الطريق.

وألغيت العديد من الفعاليات في المنطقة عندما هبت العاصفة، وأعلنت شركات خططا لإعادة الفتح اليوم السبت، فيما حث مسؤولون السكان على البقاء في المنازل إن أمكن.

ورغم ذلك، من المتوقع أن ترتفع دراحات الحرارة لتذيب الثلوج في معظم الأماكن.

وقال ديف كازينز الخبير في هيئة الأرصاد الوطنية: "لحسن الحظ، يتحرك هواء أدفأ خلف هذا ليجعله مؤقتا". وتسببت عاصفة في تحذير نادر من هبوب إعصار في سان فرانسيسكو وتسببت في بعض الأضرار.