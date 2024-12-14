ميقاتي يدعو السوريين في لبنان للعودة إلى بلدهم

دعا نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، السبت، السوريين الذين لجأوا إلى بلاده للعودة إلى ديارهم بعد التطورات الأخيرة هناك.

وقال ميقاتي، خلال ندوة سياسية في العاصمة الإيطالية روما، إن "تداعيات الأزمة السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه"، لافتا إلى أن "اللاجئين السوريين يشكلون ما نسبته ثلث سكاننا".

وتابع ميقاتي "إن الضغط كبير جدا على مواردنا، ما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات".

وعدد سكان لبنان وفق السلطات 5,8 ملايين نسمة، والبلد يستضيف راهنا نحو مليوني سوري، فيما هناك أكثر من 800 ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة، والرقم هو الأكبر عالميا نسبة لعدد السكان.

وقال ميقاتي، خلال الندوة التي أقامها حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "فراتيلي ديتاليا" (أخوة إيطاليا)، إنه "يتعين على المجتمع الدولي، وخصوصا أوروبا، أن يساعد في عودة السوريين".