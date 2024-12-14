ليبيا.. المنفي يدعو لانتخابات وطنية بالعام المقبل

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، إلى إجراء انتخابات وطنية في العام المقبل وفق قوانين لجنة القوانين الانتخابية «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وذلك بعد حسم المواد الخلافية.

جاءت دعوة المنفي في سلسلة منشورات على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، على خلفية نجاح تجربة إجراء المرحلة الأولى للانتخابات البلدية الليبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تحفزنا لإجراء انتخابات وطنية العام 2025 وفق قوانين لجنة «6+6» بعد حسم المواد الخلافية، وذلك بمنح صلاحيات أوسع للجنة العسكرية «5+5» ومديريات الأمن، وبإشراف قضائي كامل ورقابة دولية.

وجدد المنفي دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكسر الجمود السياسي، وتفعيل حوار بين المؤسسات الليبية كمعيار واضح ووحيد يضمن الملكية الوطنية للحوار ومخرجاته، معتبراً أن المبدأ الموحد في تقييم أداء المؤسسات وشرعيتها، ومدى التزامها بخريطة الطريق، هو الضامن لحوار ناجح يضمن استمرار الاستقرار المُنجز.

وتسعى القائمة بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني خوري، إلى إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، في ضوء عدم قدرة الأطراف السياسية على التوافق بشأن الخطوات اللازمة للمضي قدما في العملية السياسية.