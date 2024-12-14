الجيش الباكستاني يقتل 43 مسلحاً

إسلام أباد (وكالات)

قتل الجيش الباكستاني 43 مسلحاً في اشتباكات واسعة نفذها بإقليمي خيبر بوختنخوا وبلوشستان القبليين وتوعد في بيان أصدره أمس، بمواصلة عملياته حتى القضاء على الإرهاب في البلاد. ففي خيبر بوختنخوا أفاد بيان الجيش الباكستاني بأنه نفذ عمليات منذ الاثنين الماضي في مقاطعة لاكي مروات الوعرة الواقعة على أطراف مناطق قبلية واشتبك فيها مع مسلحين في تبادل كثيف لإطلاق النار قتل فيه الجيش 18 منهم. وفي بلوشستان أكبر أقاليم باكستان، أدى تبادل كثيف لإطلاق النار أمس، بين الجيش والمسلحين إلى مقتل 10 منهم في مقاطعتي موسى خيل وبنجكور كما قتل أيضاً 25 مسلحاً في الإقليم منذ يوم الاثنين الماضي. وقال الجيش الباكستاني، إن عملياته الأخيرة تسببت في انتكاسة كبيرة للجماعات الإرهابية النشطة في بلوشستان.