الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتخاب كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا

انتخاب كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا
15 ديسمبر 2024 01:08

كييف (وكالات) 

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
الحزب الحاكم في السنغال يحقق انتصاراً كبيراً في الانتخابات التشريعية

اختير لاعب كرة القدم سابقاً ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً جديداً لجورجيا، أمس، حيث حصل على 224 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. 
وخاض مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم، كافيلاشفيلي، الانتخابات دون منافسة، وكان هناك حاجة لمئتي صوت لانتخابه. وأفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن لجنة الانتخابات، بأنه جرى إعلان صوت واحد باطلاً. وكافيلاشفيلي «53 عاماً» عضو بالبرلمان منذ 2016. وهذه أول مرة في تاريخ جورجيا يتم فيها انتخاب رئيس من جانب كيان انتخابي وليس بالانتخاب المباشر. 
وكان يتم في السابق انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر، إلا أن حزب الحلم الجورجي الحاكم قام بتعديل الدستور في عام 2017 للسماح لمجمع انتخابي يضم أعضاء البرلمان وممثلين إقليميين بتحديد الفائز.

جورجيا
الانتخابات
الحلم الجورجي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
اليوم 21:53
هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
علوم الدار
هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
15 ديسمبر 2024
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
الأخبار العالمية
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
15 ديسمبر 2024
فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليونيسيف تدعو لتحرك عالمي لوقف سفك دماء أطفال غزة
15 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©