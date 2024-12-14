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22 قتيلاً بينهم رئيس بلدية دير البلح

22 قتيلاً بينهم رئيس بلدية دير البلح
15 ديسمبر 2024 01:08

غزة (وكالات) 

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قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم صحفي في هجمات عسكرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 10 فلسطينيين على الأقل وأصاب عشرات آخرين في استهداف جوي لمبنى بلدية دير البلح. وأضافت المصادر أن من بين القتلى دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، مشيرة إلى أن عدداً من القتلى وصلوا «أشلاء ممزقة» إلى المستشفى. 
 وقال شهود عيان إنهم فوجئوا باستهداف مبنى بلدية دير البلح بعدد من الصواريخ، أمس، في حين أن المكان كان مكتظاً بالنازحين مما أثار الرعب بينهم. 
وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني: «إن الجيش الإسرائيلي قتل 11 فلسطينياً وأصاب عشرات آخرين في استهداف ثلاث مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة»، مضيفاً «أن طواقم الدفاع المدني نقلت الضحايا إلى مستشفى المعمداني، ومستشفى الشفاء الطبي». وأوضح بصل أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين آخرين باستهداف مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال في مدينة غزة، كما وقتل الصحفي محمد بعلوشة في استهداف منزله في حي الصفطاوي غرب مدينة غزة.

الجيش الإسرائيلي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
دير البلح
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