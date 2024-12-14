السيسي يبحث مع مسؤولين أميركيين هدنة غزة

القاهرة (وكالات)

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سولفيان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكجورك، جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، والسفيرة الأميركية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ووصل سوليفان القاهرة، أمس، في زيارة غير محددة المدة، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعرض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.

وشدد الرئيس المصري على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء. وشهد اللقاء التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.