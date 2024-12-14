قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا، يؤكد على وحدة وسيادة سوريا، وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز، ويعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، داعياً إلى ضرورة التعلم من دروس الماضي، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، عبر منصة «إكس»: «بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز». وأضاف: «لنتعلم جميعاً من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل».