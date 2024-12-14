إنقاذ 129 مهاجرا في البحر المتوسط بينهم عشرات الأطفال

أعلنت منظمة "اس او اس المتوسط" أن السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها أنقذت 129 مهاجرا بينهم 43 طفلا، السبت، في البحر بين جنوب إيطاليا واليونان، بالتعاون مع خفر السواحل الإيطاليين.

وقالت المنظمة، التي مقرها في مدينة مرسيليا بجنوب شرق فرنسا، في بيان، إن "من تم إنقاذهم أبلغوا فرقنا أنهم غادروا قبل ستة أيام. والناجي الأصغر سنا هو رضيع في شهره الأول يسافر مع والدته".

وبين الناجين 43 امرأة.

وتتجه "أوشن فايكينغ"، وعلى متنها 163 ناجيا، إلى ميناء "رافينا" في شمال شرق إيطاليا والذي أجازت السلطات الإيطالية استخدامه لإيصال المهاجرين.

كانت السفينة أسعفت، الخميس، 34 مهاجرا يتحدرون من دول عدة.

وتظهر أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2140 شخصا فقدوا أو قضوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.