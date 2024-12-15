قتلى إثر اجتياح إعصار تشيدو لجزيرة مايوت الفرنسية

ذكر مسؤولون اليوم أن الإعصار تشيدو أسفر عن وفاة عدة أشخاص لدى اجتياحه جزيرة مايوت التي الواقعة في المحيط الهندي وأحدث بها ضرراً كبيراً، فيما يتجه الإعصار صوب الساحل الشرقي لأفريقيا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن حصيلة "أولية للغاية" تظهر أن "أشخاصاً قليلين" على الأقل لقوا حتفهم.

وذكر أنه لن يدلي بأي أرقام محددة للوفيات والمصابين نظراً لأن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من تقييم الوضع على الأرض.



وذكر ريتايو للصحفيين بعد اجتماع طارئ في وزارة الداخلية في باريس: "نخشى أن حصيلة القتلى ستكون مرتفعة، لكن لا يمكنني أن أدلي بأية أرقام حالياً. وتبدو الجزيرة مدمرة".



وجاء الإعصار تشيدو مصحوباً برياح تفوق سرعتها 220 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لهيئة الأرصاد الفرنسية حيث أطاحت الرياح بالأسطح المعدنية للمنازل في مايوت، التي يزيد تعداد سكانها قليلاً عن 300 ألف نسمة يقطنون جزيرتين رئيسيتين.



وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايلو، إن مايوت قد تأثرت بشدة جراء الإعصار. وأضاف في رسالة على "إكس": "الأضرار تبدو بالفعل شاملة". وأكد أن خدمات الطوارئ المحلية والوطنية في فرنسا تم تعبئتها بالكامل.

كما أشار إلى إرسال 110 من رجال الإنقاذ والإطفاء من فرنسا ومنطقة ريونيون المجاورة إلى مايوت، على أن يتم إرسال تعزيزات إضافية مكونة من 140 شخصا يوم الأحد. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يراقب الوضع في مايوت عن كثب.