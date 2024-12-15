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إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء

أرشيفية
15 ديسمبر 2024 09:35

اجتاح إعصار، أمس السبت، شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، ما أدى إلى انقلاب سيارات، وسقوط أشجار، وتدمير خطوط الكهرباء وتأثر آلاف الأشخاص بانقطاع الكهرباء، حسبما أفادت خدمات الطقس الوطنية الأميركية ووسائل الإعلام المحلية.

وكانت مقاطعة سانتا كروز، الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه.

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وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية، تحذيراً من العواصف، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة أو ما يعادل حوالي 75 كيلومتراً في الساعة اليوم الأحد، ودعت السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ.

 

المصدر: وام
كاليفورنيا
إعصار
الكهرباء
انقطاع الكهرباء
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