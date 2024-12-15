روسيا تسيطر على بلدات أوكرانية استراتيجية

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي الاستراتيجيتين.

وأوضحت وزارة الدفاع، في إحاطتها اليومية، أن قواتها سيطرت على بلدة "فيسيلي غاي" جنوب كوراخوفي وبلدة "بوشكين" جنوب بوكروفسك في منطقة دونيتسك.

وسرعت موسكو من وتيرة توغلها في هذه المناطق منذ أشهر عدة.

وسيطرت، في نوفمبر الماضي، على مساحة من الأراضي الأوكرانية أكبر من المساحات التي سيطرت عليها في كل شهر منذ مارس 2022، على ما أظهر تسجيل يستند إلى بيانات من معهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة.

وأشار تجمع القوات الأوكرانية في "خورتيتسيا"، اليوم الأحد، إلى "مواجهات مضنية" متواصلة في محيط مدينة كوراخوفي وداخلها فضلا عن مدينة تشاسيف يار شمالا الواقعة على تلة

وقال التجمع، عبر تطبيق "تلغرام": "الوضع معقد ويتغير باستمرار. قواتنا تنظم صفوفها راهنا لتحسين وضعها التكتيكي".